Целебная смесь академика Филатова для слабого зрения
2017-09-27 09:07
Целебная смесь академика Филатова для слабого зрения
Пошаговый рецепт и советы по применению.
Кстати, этот рецепт не только «заостряет» зрение, но и в принципе укрепляет организм, передает Rus.Media.
Ингредиенты:
100 г сока алоэ, 500 г измельченных ядер орехов, 300 г меда и сок 3-4 лимонов хорошо перемешать и есть по 1 десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды до тех пор, пока не наступит заметное улучшение.
ВАЖНО! Алоэ должен быть не моложе 2-3 лет
Срежьте крупные нижние и средние листья, оставляя нетронутой верхушку растения, а также 3-4 верхних листа, вымойте кипяченой водой, удалите зубчики, разрежьте листья на мелкие кусочки, разотрите и выжмите сок через соковыжималку или сложенную вдвое марлю.
Академик Филатов советовал промытые листья резать не сразу, а положить их на тарелку и поставить в холодильник на 10-12 дней.
В клетках алоэ в этих условиях происходит образование веществ, получивших название «Биогенные стимуляторы», которые возбуждают жизнедеятельность клеток. После этого листья снова моют и делают все, что описано выше.
И последнее: пить сок или добавлять его в домашние «лекарства» слишком долго не стоит — при этом угнетается перистальтика кишечника, раздражается его слизистая оболочка и может возникнуть воспаление.
Помните,что сок алоэ противопоказан при острых заболеваниях почек, ЖЕЛУДОЧНО-кишечного тракта, больших сроках беременности, острых воспалительных процессах женских половых органах, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, обострениях туберкулеза, осложненных кровохарканьем, и при геморрое.