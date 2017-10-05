Бывшего полицейского будут судить за наезд на пешехода
Прокуратурой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения бывшим правоохранителем правил безопасности дорожного движения, что причинило потерпевшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины).
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Следствием установлено, что в августе 2017 года сотрудник полиции, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, неправильно оценил дорожную обстановку, не выбрал безопасной скорости движения, из-за чего совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшая получила средней тяжести телесные повреждения.
Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
Справочно: санкция ч. 1 ст. 286 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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