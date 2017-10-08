Бывшая жена Трампа объяснила, почему отказалась от соблазнительного предложения экс-мужа

despravda | 08.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-08 11:11

Бывшая жена Трампа объяснила, почему отказалась от соблазнительного предложения экс-мужа
Бывшая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп рассказала, почему отказалась от предложения стать послом США в Чехии.

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Как пишет CBS, Ивана Трамп отказался от почетной должности дипломата, потому что не захотела покидать США, где у нее сложилась “идеальная жизнь”, передает Rus.Media.

Мне предложили быть американским послом в Чехии. Дональд сказал мне: “Иоанна, если ты этого хочешь, я тебе это дам”… Ладно, но зачем мне ехать и прощаться с Майами зимой, из Сен-Тропе летом и с Нью-Йорком осенью и весной? У меня идеальная жизнь,

– рассказала она в интервью.

В июне появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп предложил своей бывшей супруге Иване Трамп стать послом США в Чехии, однако она отказалась.

Дональд Трамп был вторым мужем Иваны. Она родилась и выросла в бывшей Чехословакии.

С Трампом они были женаты в течение 15 лет (с 1977 до 1992). У них есть трое совместных детей Дональд Джон Трамп-младший, Иванка Мари Трамп и Эрик Фредерик Трамп.

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