Бывшая жена Трампа объяснила, почему отказалась от соблазнительного предложения экс-мужа
2017-10-08 11:11
Бывшая жена Трампа объяснила, почему отказалась от соблазнительного предложения экс-мужа
Бывшая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп рассказала, почему отказалась от предложения стать послом США в Чехии.
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Как пишет CBS, Ивана Трамп отказался от почетной должности дипломата, потому что не захотела покидать США, где у нее сложилась “идеальная жизнь”, передает Rus.Media.
Мне предложили быть американским послом в Чехии. Дональд сказал мне: “Иоанна, если ты этого хочешь, я тебе это дам”… Ладно, но зачем мне ехать и прощаться с Майами зимой, из Сен-Тропе летом и с Нью-Йорком осенью и весной? У меня идеальная жизнь,
– рассказала она в интервью.
В июне появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп предложил своей бывшей супруге Иване Трамп стать послом США в Чехии, однако она отказалась.
Дональд Трамп был вторым мужем Иваны. Она родилась и выросла в бывшей Чехословакии.
С Трампом они были женаты в течение 15 лет (с 1977 до 1992). У них есть трое совместных детей Дональд Джон Трамп-младший, Иванка Мари Трамп и Эрик Фредерик Трамп.