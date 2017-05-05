Бюджетные учреждения Черниговщины обязали экономить электроэнергию
Главы облгосадминистраций и городских советов приняли на себя обязательства внедрять системы энергоменеджмента в школах, детсадах, больницах и других бюджетных учреждениях. Предоставлять им поддержку в этом Государственное агентство по энергоэффективности и енергозбереженняУкраины. Об этом говорится в соответствующем меморандуме III Форума энергоэффективного партнерства. Среди подписантов – и Черниговщина. – Этот вопрос назрел уже давно. В Украине насчитывается около 78 000 учреждений, финансируемых за счет бюджетных средств – как государственного, так и местных уровней. Расходы энергоресурсов на отопление помещений в Украине в 2-3 раза выше, чем, например, в странах ЕС. Решить этот вопрос можно, внедрив систему энергоменеджмента на местах, – отметил председатель Агентства Сергей Савчук. Преимущество – возможность постоянно отслеживать расходы энергетических ресурсов и принимать управленческие решения по их эффективному использованию. На начальном этапе внедрения необходимого механизма без капиталовложений уже можно достичь от 5 до 10% экономии. Сокращение энергопотребления достигнет 20% за счет налаживания экономно эксплуатации объектов. Агентством разработан и 26 апреля правительством одобрен План мероприятий по внедрению систем энергетического менеджмента в бюджетных учреждениях. Первым шагом к его реализации стало подписание меморандумов о намерениях местных органов власти уже сегодня начать реализацию мероприятий по энергоменеджмента. По условиям Меморандума местные власти в регионах должно утвердить положение о внедрении системы энергоменеджмента, создать институт энергоменеджеров в бюджетных учреждениях, обеспечить их учебную подготовку и повышение квалификации, контролировать процесс реформ и предусмотреть финансирование для дальнейшего внедрения энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях. Госэнергоэффективности, со своей стороны, предоставлять консультации, способствовать подготовке специалистов, введет национальную систему мониторинга функционирования систем энергоменеджмента в бюджетных учреждениях, создаст открытую базу данных энергетических характеристик таких зданий, а также перечень успешных историй по этому вопросу. Также планируется проведение рейтинговых оценок деятельности бюджетных учреждений в сфере энергоэффективности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым