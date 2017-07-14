Быстрое похудение – 5 кг за три дня
Первый день
Завтрак: салат из свежей нашинкованой капусты (порция 100-150 грамм).
Обед: тушеная капуста с добавлением моркови (порция 150 грамм) и отварная куриная грудка – 80 грамм.
Ужин: 1 киви, вареная куриная грудка (100 грамм).
Примерно через 30 минут после вечернего приема пищи выпейте стакан минеральной негазированной воды.
Второй день
Завтрак: салат из свежей нашинкованой капусты (порция 100-150 грамм).
Обед: порция нашинкованой белокочанной капусты (100 грамм) с добавлением оливкового масла (1 ч.л.), небольшого количества петрушки.
Ужин: половина средней куриной грудки в вареном виде.
Через час после ужина съешь 1 киви.
Третий день
Завтрак: половина средней куриной грудки в вареном виде.
Обед: капустный суп: отварить 1 куриную грудку, порезать 1/3 кочана капусты, 2 болгарских перца, добавить пучок сельдерея, небольшое количество петрушки и 1 луковица среднего размера. Все продукты бросить в куриный бульон и немного посолить. Капустного супа дозволяется съесть 2 полные тарелки – 1 на обед и еще одну через 1,5 часа.
Ужин: половина вареной куриной грудки.
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