Быстрое похудение – 5 кг за три дня

magictr | 14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Быстрое похудение

Первый день

Завтрак: салат из свежей нашинкованой капусты (порция 100-150 грамм).

Обед: тушеная капуста с добавлением моркови (порция 150 грамм) и отварная куриная грудка – 80 грамм.

Ужин: 1 киви, вареная куриная грудка (100 грамм).

Примерно через 30 минут после вечернего приема пищи выпейте стакан минеральной негазированной воды.

Второй день

Завтрак: салат из свежей нашинкованой капусты (порция 100-150 грамм).

Обед: порция нашинкованой белокочанной капусты (100 грамм) с добавлением оливкового масла (1 ч.л.), небольшого количества петрушки.

Ужин: половина средней куриной грудки в вареном виде.

Через час после ужина съешь 1 киви.

Третий день

Завтрак: половина средней куриной грудки в вареном виде.

Обед: капустный суп: отварить 1 куриную грудку, порезать 1/3 кочана капусты, 2 болгарских перца, добавить пучок сельдерея, небольшое количество петрушки и 1 луковица среднего размера. Все продукты бросить в куриный бульон и немного посолить. Капустного супа дозволяется съесть 2 полные тарелки – 1 на обед и еще одну через 1,5 часа.

Ужин: половина вареной куриной грудки.

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