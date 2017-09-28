Быстрое избавление от герпеса на губах
2017-09-28 15:10
Быстрое избавление от герпеса на губах
Помогут соль, йогурт, чеснок и кофе.
Все банально просто! Попробуйте!, передает Rus.Media.
БЫСТРОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГЕРПЕСА НА ГУБАХ
1. Используйте обычную поваренную соль
3-4 раза в день прикладывайте к «простуде» несколько крупинок мелкой соли, и герпес заживает гораздо быстрее, чем от любых лекарств.
2. А еще можно каждый час класть на язык маленькую щепотку соли и потихоньку ее рассасывать.
3. Успешно борется с герпесом следующая мазь:
Берем 2 столовые ложки йогурта, добавляем 2 измельченных зубчика чеснока, 1 чайную ложку любого растворимого кофе, столько же меда и пшеничной муки. Хорошо все размешиваем и накладываем небольшое количество смеси на пораженные герпесом участки губ.
После того, как мазь подсохнет и отвалиться, накладываем свежую порцию. Через 3 дня от герпеса не будет и следа.
4. Если вы не хотите готовить мазь, то можно просто натирать больное место на губах разрезанной долькой чеснока.
После этого нужно смазать болячку медом, смешанным в равных частях с яблочным уксусом.