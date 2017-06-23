Бытовой химии, закупленной для учебных заведений, должно хватить на год
Для черниговских школ и детских садов закуплено различные моющие средства и стиральный порошок на общую сумму 625,5 тыс. Грн, всего – более 27 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.
«19 июня начала развозить все это по хозяйственным службам ДОУ города. Все средства принимаются, регистрируются и в дальнейшем будут контролироваться, чтобы всего хватило », – прокомментировала заместитель начальника управления образования городского совета Вера Казимир. Одним из первых свою часть получил детсад № 1. приобретенной бытовой химии, по подсчетам, должно хватить на целый год. В учебных заведениях предварительно проводился мониторинг хозяйственной группы, все закладывалось и вираховувалося для каждого заведения отдельно. Еще в прошлом году из городского бюджета были выделены средства на средства гигиены для учебных заведений. А до тех пор работникам школ и детсадов приходилось собирать средства с родителей – в среднем по 100 гривен в год.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым