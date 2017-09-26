Будущее наступает: китайская компания ALIBABA построит “умный” город
2017-09-26 06:03
Будущее наступает: китайская компания ALIBABA построит “умный” город
Макао заключил соглашение с Alibaba на внедрение облачных технологий, цифровые системы помогут улучшить сервис в китайском Лас-Вегасе и увеличить поток туристов.
Власти Макао заключили стратегическое соглашение с китайским интернет-гигантом Alibaba на создание умного города на территории административного района, передает Rus.Media.
С 2017 по 2019 годы подразделение Alibaba Cloud будет внедрять цифровые технологии в сфере туризма, здравоохранения, транспорта и государственного управления. Также Alibaba запустит в Макао образовательные программы для подготовки специалистов в облачных вычислениях и электронной коммерции.
Макао называют азиатским Лас-Вегасом из-за большой популярности азартных игр и, как следствие, большого потока туристов. Казино и другие игорные развлечения приносят района рекордную прибыль. В июле доходы от казино составили $2,86 млрд. Новая ИТ-инфраструктура хорошо скажется на бизнесе и принесет пользу как местным жителям, так и туристам.
Alibaba уже имеет опыт создания цифровых городов на территории Китая. В Макао интернет-гигант планирует использовать ЕЕ для регулирования автомобильного, морского и воздушного транспорта, а также применять большие данные для создания туристических маршрутов.
У китайской компании уже есть успешный опыт создания умных транспортных систем.
В городе Ханчжоу Alibaba запустила проект City Brain.
II-алгоритмы помогли урегулировать дорожное движение и на 11% повысить скорость движения в пробках в одном из районов города.