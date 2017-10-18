Будет ли повышение тарифов: в Кабмине отчитались по субсидии
2017-10-18 15:31
Будет ли повышение тарифов: в Кабмине отчитались по субсидии
Жилищные субсидии на следующий период предназначены 6,53 млн семей, что оснований для повышения тарифов нет.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначено на следующий период 6,53 млн семей, а оснований для повышения тарифов ЖКХ сейчас нет, передает Rus.Media.
“Уже переназначена 6,53 млн украинских семей получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в следующем сезоне”, – сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.
Премьер отметил, что не видит оснований для повышения тарифов на тепло, горячую воду и другие коммунальные услуги.
По словам В. Гройсмана, на данный момент проводится верификация списков тех, кто претендует на получение компенсации за неиспользованные суммы субсидии.
“Я считаю, что это ответственность местной власти не допустить перерасхода, который может привести к росту тарифов”, – сказал он.