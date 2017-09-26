Bugatti Chiron установил невероятный рекорд (фото)
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2017-09-15 18:03
Bugatti Chiron установил невероятный рекорд (фото)
Но причем здесь 42, «смысла жизни»? …И через сорок два каааак!.. — помнишь эту реплику из «Белого солнца пустыни»?
Или тебе ближе число 42 как ответ на Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Вообще», заданный суперкомпьютера в книге «Автостопом по галактике»?
— Bugatti, в чем смысл жизни?
В любом случае, совпадение довольно интригующе. Или не совпадение? Как бы то ни было, 42 секунды — это новый рекорд, установленный гиперкаром Bugatti Chiron среди серийных автомобилей. Именно столько ему нужно, чтобы с места набрать 400 км/ч и затормозить до полной остановки. Ноль–четыреста–ноль!
Chiron — довольно новая модель (его представили только в прошлом году), но все идет к тому, что он станет последним суперкаром старой школы: уже несколько лет самые быстрые и злые машины планеты опираются на помощь по крайней мере одного электромотора, а в Bugatti — только бензин. Правда, горит он в 16 цилиндрах общим объемом 8 л под давлением четырех турбокомпрессоров. Выдает эта адская топка 1500 л. с. и 1600 Нм крутящего момента.
Вот более подробные результаты заезда: первые 100 км/ч Chiron набрал 2,4 с, 200 км/ч за 6,1 с, а 300 км/ч покорились ему за 13,1 сек после старта. Наконец, отметки в 400 км/ч гиперкар достиг за 32,6 сек. самое невероятное — на это ему понадобилось всего 2 621 м. Торможение до полной остановки с перегрузкой 2g заняло всего 9,3 сек.
Торможение с 400 км/ч. Обрати внимание, композитные тормоза гиперкара раскаленные до красного, а активное антикрыло стоит вертикально в режиме воздушного тормоза
Паспортная максимальная скорость «Широна» — 420 км/ч. Чтобы владеть автомобилем с такими выдающимися способностями, нужна решимость подождать и расстаться минимум с 2,4 млн евро. При этом большая часть из 500 запланированных «Широнов» уже предоплачена.
Испытать возможности разгона доверили бывшему пилоту Формулы-1. Колумбиец Хуан Пабло Монтойя даже не одевал шлем и защитную экипировку. Не исключено, что именно он в будущем займется для Bugatti установлением рекорда максимальной скорости: нынешняя планка 431 км/ч взята предшественником «Широна» гиперкаром Bugatti Veyron Supersports.