Будут судить банду, что с февраля по апрель промышляла в Чернигове
По процессуального руководства прокуратуры Черниговской области завершено досудебное расследование в отношении членов организованной преступной группировки, подозреваемых в совершении бандитизма (ст. 257 УК), разбойном нападении (ч. 4 ст. 187 УК Украины), незаконном лишении свободы человека (ч. 3 ст. 146 УК Украины), тайном похищении имущества граждан (ч. ч. 2, 5 ст. 185 УК Украины), несанкционированном вмешательстве в работу сетей электросвязи (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 УК Украины), незаконном ношении холодного оружия (ч. 2 ст. 263 УК Украины) и завладении документами (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 УК Украины).
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Следствием установлено, что в течение февраля-апреля 2017 года три человека, объединившись в единое преступную группировку – банду, совершали нападения на жителей г. Чернигова с целью завладения их имуществом, а также с помощью телекоммуникационного средства, которое осуществляет сканирование, перехват, дешифрование сигнала автомобильной сигнализации, тайно похищали имущество с транспортных средств.
Благодаря четко определенной роли, участники организованной группы осуществляли поиск и похищение имущества потерпевших, обеспечивали преодоление их сопротивления и нейтрализацию.
В ходе следствия установлена причастность участников преступной группы к совершению 8 эпизодов преступлений, связанных с разбойным нападением и тайным похищением имущества граждан на сумму свыше 125 тыс. грн.
Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым