Будьте готовы: 5 ужасных фраз, говорят дети родителям
Иногда дети сгоряча говорят неприятные вещи, но вы должны быть к этому готовы, Сообщает сайт Наша мама.
“Ты плохая мама!”
Малыш начинает критиковать родителей, когда не согласен с каким-то их решением или поступком. Поэтому не стоит воспринимать такие фразы всерьез. Нужно объяснить малышу, что в данный момент вы действительно не является идеальной мамой, но понимаете его негодование. Это поможет избежать серьезного конфликта и заставит ваше чадо сомневаться в правдивости сказанного.
“Другие мамы лучше тебя”
Вы можете считать себя самой классной мамой в мире, но некоторые ваши методы воспитания все равно будут восприняты ребенком негативно. В данном случае не стоит воспринимать все буквально, попробуйте понять, что так не понравилось ребенку. При необходимости вы можете предложить своему чаду обсудить ситуацию в кабинете семейного психолога. Помощь специалиста в данном случае поможет не наговорить друг другу лишнего.
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“Жаль, что ты не моя мама”
Подобным высказыванием в адрес другого человека малыш хочет сказать вам, что вы его не понимаете. Вместо того, чтобы ответить ему такой же пренебрежительной фразой, объясните ребенку, как сильно вы ее любите. После этого, ребенок точно поймет, что вы лучшая мама на свете.
“Я хочу, чтобы тебя не было”
В этот момент ребенок чувствует себя бессильной и практически не контролирует свои эмоции. Очень важно не отвечать негативом на негатив, а постараться понять свое чадо. Перестаньте что-то требовать от ребенка, вместо этого помогите ей понять, что говорить о чем-то плохом, не причиняя вреда другим, вполне естественно. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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