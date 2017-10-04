Брошенное три года назад жеребенок до сих пор спит с плюшевым медведем (фото, видео)
2016-10-21 17:28
Брошенное три года назад жеребенок до сих пор спит с плюшевым медведем (фото, видео)
В 2013 году мир потрясла история маленького брошенного жеребенка Бриза, который был на грани жизни и смерти.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Он таял на глазах, пока ветеринары не подарили животному 1,5 метрового плюшевого медведя.
Через три года британское издание Swns, которое и рассказало о необычный случай, живущая жеребенок. Как оказалось, Бриз до сих пор привязан к плюшевой мамы и любит поспать у нее на коленях”.
Ветеринар Трэйси Диксон рассказала, что жеребенок, несмотря на приверженность к “плюшевой мамы” не боится играть с другими животными. Когда Бриз подрастет, его отдадут в хорошие руки.
В 2013 году Бриза нашли неподалеку от национального парка в Дартмуте. Ему было две недели, и он не мог самостоятельно двигаться и страдал от обезвоживания. Мать оставила детеныша через несколько часов после появления на свет. Представители аварийно-спасательной службы доставили Бриза в ветеринарную клинику, где ему оказали первую помощь.
– В течение нескольких дней мы пытались найти его мать, однако наши попытки оказались тщетными, – сообщили работники приюта, в который перевели истощенную животное. – Бриз стал нашим общим любимцем.
Ветеринары ни на шаг не отходили от маленького жеребенка, который не шел на поправку: животное нуждалась материнского тепла. Обеспокоены состоянием Бриза, ветеринары решили познакомить его с игрушкой. Тогда трогательную историю в интернете посмотрели более 2,5 миллионов раз.