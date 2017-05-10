Бронированная колесница пехоты
Танк Т-64 стал основой для многочисленных модификаций, которые, к сожалению, оказались не востребованными украинским войском. Одним из самых удачных проектов является тяжелый бронетранспортер бмпв-64 (в основном в СМИ он фигурирует как БМП-64). Прототип тяжелого бронетранспортера был разработан как частная инициатива Харьковского бронетанкового завода в начале 2000-х. Машина, по замыслу харьковчан, предназначена для транспортировки и поддержки пехоты, ее создавали с учетом опыта действия боевых машин пехоты в городских условиях (прежде всего – в Чечне), а точнее их неудачных действий вследствие катастрофически недостаточного бронирования. Именно в ходе городских боев оказались эти недостатки, поскольку согласно с тактикой применения БМП, в ходе обычных военных действий они должны идти позади танков, и их функция сводилась только к доставке пехоты к месту атаки. Но в городских боях, где линии фронта не существует и ждать нападения можно с любого направления, БМП часто оказывались под плотным огнем противника, где испытывали довольно большие потери. Первый прототип был закончен в 2005 году. Эта машина является самой глубокой модернизацией танка Т-64. Конструкторы выполнили колоссальный объем работы – прежде всего двигатель 5ТДФ был перенесен вперед, поэтому БМП, если так можно выразиться, едет назад по сравнению с Т-64. Переднее расположение двигателя обеспечивает дополнительную защиту и предоставляет достаточно пространства для размещения десанта. Вход и выход пехотинцев в этой машине осуществляется через заднюю дверь. Бмпв-64 имеет композитную броню, что дополнена блоками динамической брони. Нижняя часть корпуса так же была усилена по сравнению с танком Т-64 до уровня, при котором бмпв-64 сможет выжить при подрыве мины в 4 кг тротила. Кроме этого, тяжелый БТР может оснащаться системой активной защиты «Заслон». Производитель утверждает, что машина имеет защиту ничуть не хуже защиты большинства танков. Первый прототип тяжелого бронетранспортера был вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм пушкой и спаренным 7,62-мм пулеметом. Как двигатель на бмпв-64 используется проверенный многотопливный дизельный двигатель 5ТДФ, развивающий мощность в 700 лошадиных сил. В случае начала серийного производства предусмотрена установка дизельного двигателя 6ТД, развивающий 1000 лошадиных сил. С этим мотором машина сможет развивать скорость до 75 км / ч. Производителем предлагаются различные варианты исполнения БМП: командирская машина, самоходный 120-мм миномет, эвакуационная машина и тому подобное. Также большие возможности модернизации дает возможность установки на этой машине различных боевых модулей массой до 22 тонн. В базовом варианте БМП весит 32,5 тонны и может перевозить до 12 десантников и 3 члена экипажа. В начале 2012 года появились сообщения о создании новой версии бмпв-64. Модернизированная машина получила обновленный корпус и ряд новых систем. В то же время сохранился высокая степень унификации с базовым основным танком. Так, обводы бронекорпуса были изменены и облагороженные, изменилось оснащение населенного объема. БМП получила новый люк для посадки и высадки десанта – он состоит из двух деталей, нижняя из которых в открытом положении служит аппарели. Модернизированная БМП получила новый комплекс вооружения, расположенный в башне 30-мм автоматическая пушка, пулемет и автоматический гранатомет, а также противотанковый ракетный комплекс «Барьер». На двух пусковых установках размещаются четыре транспортно-пусковые контейнеры с ракетами. Украинские военные не обнаружили большого интереса к этому образцу, хотя, учитывая происхождение, ее производство и обслуживание должно быть дешевле, а боевые возможности выше, чем в имеющихся на вооружении советских БМП-1 и БМП-2. С началом войны в Донбассе опытный образец в 2015 году проходил опытную эксплуатацию в одной из фронтовых частей под Донецком – в районе опытно. Однако, судя по тому, что закупка этих БМП не включена в план перевооружения армии, следует предположить, что вопрос не был решен положительно.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым