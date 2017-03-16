Бронепоезд «Свободная Украина» в боях на Черниговщине
Одной из особенностей войны на Украине в 1918 – 1921 годах было широкое использование бронепоездов. Причем украинские «железные крепости» впервые приняли бой именно на Черниговщине – причем еще до знаменательных событий на Крутах. В конце декабря 1917 для противодействия советской агрессии на железнодорожную линию Бахмач – Дочь прибыл бронепоезд «Свободная Украина». Он был первым из серии бронепоездов типа «хунгузов» (по названию вооруженных бандитов, которые действовали в Северо-Восточном Китае), построенных на киевском заводе Гретера и Криванека. Заказ на строительство поступило еще накануне Первой мировой войны. Производство велось чрезвычайно быстрыми темпами – на строительство одного боевого состава в среднем тратили 16 дней. Вооружение было довольно мощным – несколько пушек и 24 пулемета. К боевым действиям первый бронированный поезд был готов 1 сентября 1915. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай, осмотрев бронепоезд, остался весьма доволен увиденным. А уже 9 сентября броневик под командованием поручика Крапивникова отбыл на фронт. Участвовал в боях под Луцком, в Нароцький операции, действовавший на железнодорожной линии Ковель – Сарны. На декабрь В 1917 году он находился на ремонте в Киевских железнодорожных мастерских. Был реквизирован украинской властью, переименован в «Свободную Украину». На него было набрано новую команду с юношей-добровольцев, в основном из студентов и гимназистов. Командиром бронепоезд остался капитан российской армии Долгополов. В конце декабря 1917 большевистские отряды под командованием бывшего матроса Д.И.Артюхова и латышского стрелка Рейнгольда Берзина начали наступление на станцию Дочь. Ожесточенный бой состоялся 6 января 1918 в районе станции Макошино Сосницкого уезда (ныне Менского района). Станция была стратегически важной, поскольку здесь был мост через Десну, после его взятия для россиян открывался путь в Нежин, а потом и Киева. Россиянам противостояли добровольцы из состава 1-й Украинской военной школы им. Богдана Хмельницкого и Куреня Смерти. Один из очевидцев вспоминал: «… у нас началось наступление матросского отделов со стороны Гомеля. 6 января они дошли до станции Дочь, где и встретились 1-я и 3-я сотни и бронепоезда. Матросы хорошо не знали пешей войны, шли под спирте, ложась; их много забито и они отошли за реку. У нас уничтожено бронепоезд и перебито много обслуги ». С более современным противником – а действия большевиков поддерживал броневик «Советская Россия» – и подготовленной гарнизоном шансов киевские юноши не имели. Бронепоезд получил несколько прямых попаданий и начал отступать к станции Бондаровка. «Там застали растерзан и обескровленный бронепоезд капитана Долгополова. Сам он был тяжело ранен в ноги, свисающие, когда он сидел в смотровой башне. Юноши тут сели к своим эшелонов. Начали отходить на станцию Дочь. Бронепоезд Довгополова сунулся медленно – он уже не был способен ни на что. Залога его была почти вся мертвая, пушки уничтожены, у одного лежал поручик с оторванной головой … Были значительные потери. Выносили убитых и раненных в санитарного вагона. Долгополов едва дышал от потери крови, и вечером 6 января поврежден, не способен к бою бронепоезд со своим санитарным вагоном дошел до Киева ». Полного списка погибших в том бою нет. В литературе нашлись только двое – это оформление пушки Исидор Троцкий (19 лет) и Александр Жук (18 лет). После боя полуразрушенная «Свободная Украина» прибыла в киевских главных железнодорожных мастерских. Рабочие быстро починили часть броненосца, затем он использовался в уличных боях во время восстания в Киеве в начале февраля 1918 года. В начале 1919 года бронепоезд находился в составе большевистской армии, носил название «Коммунист Коростенского района», первым командиром которого был Лазарь Табукашвили, затем командующий бронеколонны 1-й УРЧА. Бронепоезд был отвоеван ИИ корпусом Украинской Галицкой Армии под Староконстантиновым в августе 1919 года. Совместно с подразделениями Сечевых Стрельцов армии УНР участвовал в боях за Киев. Впоследствии был захвачен подразделениями армии генерала Деникина.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым
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