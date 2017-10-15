Бритни Спирс демонстрирует декольте во время занятий живописью
2017-10-14 22:46
Бритни Спирс демонстрирует декольте во время занятий живописью
Глубокое декольте и короткие шорты почти не скрывали кубики на животе, подтянутое тело и пышную грудь.
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Бритни Спирс, передает Rus.Media.
После активных занятий спортом Бритни Спирс не стесняется демонстрировать свое тело.передает Rus.Media
.35-летняя певица выложила новое видео в свой Instagram, показав свои занятия живописью. Но главной темой для обсуждения стала не картина, а фигура Бритни. Глубокое декольте и короткие шорты почти не скрывали кубики на животе, подтянутое тело и пышную грудь.
Иногда ты должен просто развлечься,- подписала свой пост Бритни.
Это очень здорово. Я не могу нарисовать даже такую картину. Я люблю раскрашивать книги для арт-терапии. Таким образом я расслабляюсь. Музыка тоже помогает. Наслаждайся своими выходными!
Ты выглядишь очень привлекательно! Молодец Бритни! Продолжай в том же духе! — пишут подписчики Спирс.
Стоит отметить, что на этой неделе певица вернулась на сцену Лас-Вегаса. Она представила свою шоу-программу, на которой была так же энергична, как во времена ее хита Baby One More Time.