Британские ученые нашли замену сексу. Не спеши выбрасывать девушку, она тебе еще пригодится
2017-10-07 17:50
Британские ученые нашли замену сексу. Не спеши выбрасывать девушку, она тебе еще пригодится
Британские ученые, покусились на святое! Они выяснили что на свете есть нечто, что человеку милее, чем секс.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Предательское исследования принадлежит британской компании по разработке нейрокомпьютерных интерфейсов MyndPlay. Начали эксперты издалека, задумав установить, какое влияние оказывает на сознание землян шопинг.
Оказалось, мы с тобой и остальное человечество делимся на два неравных отряда: «вдохновленные покупатели» и «покупатели поневоле». Первые ходят в магазины как на праздник и даже в отделе рубищ умудряются купить то, что выгодно выделяет их из толпы гаврошей. Во вторых время походов по магазинам идет за десять, и, если бы не развалившиеся до дыр сандалии и штаны, ноги бы их там не было.
Просканировав мозговые гамма-ритмы испытуемых волонтеров, ученые объявили мир радостным возгласом: 84% покупателей из первой группы получают от шоппинга больше удовольствия, чем от секса или — страшно сказать! — участия в соревнованиях типа автогонок «Формула-1» (ага, можно подумать, у них эти гонки бывают каждый день, не говоря уже о качественном сексе).
Добровольцы из категории номер два, наоборот, уже через 10 минут пребывания в магазине начинали жаловаться на моральную и физическую усталость и просили пристрелить их.