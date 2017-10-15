Британию атаковали гигантские экзотические бабочки
2017-10-15 12:22
Британию атаковали гигантские экзотические бабочки
Зоологи утверждают, что это за аномальный снегопад.
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В Британии прилетели гигантские бабочки, передает Rus.Media. Зоологи утверждают, что это за аномальный снегопад.
В октябре на больше части Британии среднесуточная температура превышает +6 градусов, что на 2,1 градуса выше, чем должно быть. Экзотические гигантские бабочки, размах крыльев которых достигает 15 сантиметров, начали массово прилетать даже в Лондон. Население в панике закупил спреи от насекомых.
Сообщается, что такие бабочки способны залетать в квартиры, а размножаются они буквально за пару суток. Именно поэтому очень важно выявить сразу место обитания таких насекомых. Ученые считают, что этот вид бабочек будет в Британии еще пару дней, пока не начнутся сезонные дожди.