Британцы производят чехлы для чемоданов с портретом владельца
2017-10-06 10:18
Британцы производят чехлы для чемоданов с портретом владельца
Британская компания Топки забавные чехлы для чемоданов с изображением лиц, чтобы помочь путешественникам избежать потери багажа в аэропорту.
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Наверное, все мы бывали в такой ситуации: после долгого полета и длинных очередей на паспортном контроле собирались забрать чемоданы, но внезапно слышали такие слова: багаж потерян, передает Rus.Media.
Чтобы никому больше не приходилось проходить через это, британский интернет-магазин Топки создал гениальный продукт: персонализированные чехлы на чемоданы, на которых изображено лицо владельца.
Согласно веб-сайту компании, чехлы Head Case изготовлены из прочного полиэфирного спандекса. Продукт надевается на ваш чемодан, не только делает его абсолютно уникальным и выделяется на фоне других, но и защищая его от всевозможных повреждений. Для ручки сделано специальное отверстие, чтобы путешественникам было удобно носить багаж.
Чехлы выпускаются в трех различных размерах и продаются по цене от 26 до 39 долларов (от 700 до 1050 гривен, – прим. ред). Все, что нужно сделать, чтобы приобрести такой необычный продукт – или, может быть, сделать приятный сюрприз для друга, – скачать качественную фотографию на сайт Топки, а об остальном позаботятся производители.