Бриедис: Я готов к бою с Усиком
2017-10-13 07:11
Бриедис: Я готов к бою с Усиком
Майрис Бриедис поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком.
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Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис поделился ожиданиями от запланированного на начало следующего года боя с украинцем Александром Усиком, в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), передает Rus.Media.
“Времени на подготовку хватит. Сейчас немного отдохнем и начнем работать. Усик — не Перес. Это совершенно разные боксеры. У них разный рост, разная техника, они по-разному двигаются, с разной силой бьют, но психологически я готов к бою”, – цитирует Бриедиса delfi.lv.
“Это даже хорошо, что до боя с Усиком всего три месяца. После долгой паузы сложнее набирать форму. Уже предупредил Майриса, что в этот раз дам большую физическую нагрузку. После кроссов будет много дополнительных упражнений, поработаем над техникой ног и другими вещами для ведения боя”, – добавил тренер Майриса Сандис Клейнс.