Бриджит Макрон в чудесном платье от Elie Saab (фото)
2017-09-27 22:07
Бриджит Макрон в чудесном платье от Elie Saab (фото)
Изысканная простота.
Первая леди Франции в очередной раз поразила своей красотой и стилем, передает Rus.Media. В этот раз Бриджит Макрон надела изысканное платье от модного дизайнера Elie Saab.
Ранее мы писали о красное платье в греческом стиле, а также эпатажный образ в мини-юбке. В этот раз у всех на устах образ Бриджит Макрон от Elie Saab.
Бриджит Макрон пришла на торжественный прием в Елисейский дворец в честь президента Ливана Мишеля Ауна в черном платье до середины колена от дизайнера Elie Saab. Этим нарядом Бриджит Макрон продемонстрировала свое уважение к культуре и традициям Ливана, так как Эли Сааб — один из самых известных ливанских дизайнеров, наряды которого повсеместно появляются на красной дорожке в Голливуде.
Новое платье Бриджит Макрон из коллекции Ready-to-Wear сезона осень-зима 2017-2018. Оно очень сдержанно, но в то же время оригинально: с вырезом, но не крикливо. Первая леди Франции в этот день принимает комплименты по поводу внешнего вида и вкуса в целом.
Несмотря на внешнюю простоту наряд от Elie Saab, платье явно дорогое, так как самые простые платья этого бренда стоят от 2 тысяч долларов. Платье и правда очень к лицу Бриджит Макрон.