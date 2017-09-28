Бриджит Макрон в чудесном платье от Elie Saab (фото)

despravda | 28.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-27 22:07

Бриджит Макрон в чудесном платье от Elie Saab (фото)
Изысканная простота.

Первая леди Франции в очередной раз поразила своей красотой и стилем, передает Rus.Media. В этот раз Бриджит Макрон надела изысканное платье от модного дизайнера Elie Saab.

Ранее мы писали о красное платье в греческом стиле, а также эпатажный образ в мини-юбке. В этот раз у всех на устах образ Бриджит Макрон от Elie Saab.

Бриджит Макрон пришла на торжественный прием в Елисейский дворец в честь президента Ливана Мишеля Ауна в черном платье до середины колена от дизайнера Elie Saab. Этим нарядом Бриджит Макрон продемонстрировала свое уважение к культуре и традициям Ливана, так как Эли Сааб — один из самых известных ливанских дизайнеров, наряды которого повсеместно появляются на красной дорожке в Голливуде.

Новое платье Бриджит Макрон из коллекции Ready-to-Wear сезона осень-зима 2017-2018. Оно очень сдержанно, но в то же время оригинально: с вырезом, но не крикливо. Первая леди Франции в этот день принимает комплименты по поводу внешнего вида и вкуса в целом.

Несмотря на внешнюю простоту наряд от Elie Saab, платье явно дорогое, так как самые простые платья этого бренда стоят от 2 тысяч долларов. Платье и правда очень к лицу Бриджит Макрон.

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