Брекеты для ребенка: от чего зависит их стоимость
А еще мы расскажем, как правильно ухаживать за брекетами, сообщает сайт Наша мама.
Стоимость простейших металлических брекет-систем начинается с 4000 гривен. Если же вы хотите сократить срок ношения брекетов, эксперты советуют отдавать предпочтение усовершенствованным системам, минимальная стоимость которых 10 000 гривен. Самыми дорогими считаются лингвальные брекеты – установка такой системы обойдется вам минимум в 24 000 гривен. Учтите, что в эту стоимость еще не включена консультация ортодонта и плата за услуги по установке брекетов.
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Как ухаживать за брекетами?
Брекеты для детей требуют тщательного ухода. Во-первых, их необходимо чистить после каждого приема пищи. Во-вторых, продолжительность такой чистки должна составлять не менее 5 минут. Во время ношения брекет-систем лучше исключить из рациона ребенка чипсы, сухарики и другие опасные для зубов продукты. Кроме этого, не нужно пытаться самостоятельно снять брекеты. Это может нанести вред зубам малыша. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: 4mama.ua
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