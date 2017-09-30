Бразильский Кен показал свое лицо до 58 пластических операций (фото)
2017-09-15 21:39
Бразильский Кен показал свое лицо до 58 пластических операций (фото)
У бразильца Родриго Алвеса очень интересная истории жизни. Кратко ее можно описать одним предложением: «Что такое фанатизм и как с ним бороться». Вероятно, в детстве он пересмотрел диснеевских мультиков или родители дарили ему слишком много Барби и Кенов.
Повзрослев, мужчина решил превратить себя в живую куклу, передает Rus.Media. Он выполнил много экспериментов со своим телом. Родриго перенес 58 пластических операций в течение семнадцати долгих лет. Ради чего? Теперь он точь-в-точь как его пластмассовый кумир. Но обо всем по порядку.
В детстве Родриго был обычным ребенком. Но парни нередко издевались над его внешностью. Дети, они такие. Однажды даже засунули его лицом в писсуар, за якобы слишком широкий нос.
Вскоре мальчик превратился в довольно симпатичного юношу. Не правда ли, красавец? Да еще и с горячим латиноамериканским темпераментом.
В 17 лет у него диагностировали гинекомастию (увеличение грудной железы у мужчин с гипертрофией желез и жировой ткани). Операция по удалению ненужных тканей прошла на удивление успешно. И тогда он решился… Понеслась череда хирургических вмешательств.
Еще пару фото до операций, тоже ничего, но уже есть попытки экспериментов с цветом волос. А что, голубоглазые блондины всегда привлекали женщин.
А вот тело Родриго Алвес немного запустил. Теперь понятно, почему он вдруг пришел в ужас от самого себя — и сразу под нож.
Операции, операции и еще раз операции…. Дорогие, опасные и болезненные. Стоят ли они того?
Немного жутко становится…
Несмотря на то, что на сегодня в теле Родриго Алвеса уже и исправлять ничего, он не останавливается.
Теперь он выглядит так. Неестественно, конечно. Но ему нравится. Если ты думаешь, что эти красивые кубики — результат упорной работы в зале, ошибаешься. Это силикон. На животе, груди, и на руках вместо бицепсов и трицепсов. Интересно, какие они на ощупь?
Что еще изменилось? У бразильца появилось чувство стиля, и одевается он теперь гораздо лучше.
И от внешнего к внутреннему. Что самое интересное — образ жизни, который ведет этот человек. Сначала Родриго работал бортпроводником. Сейчас ведет собственное телешоу — один в США, другой в Великобритании, на эти деньги и живет. «Кен» много путешествует, часто зависает на вечеринках и в ночных клубах и, конечно же, занимается собой. Больше всего времени у него уходит на селфи. Это его все!
Он очень общительный.
«Каждой твари по паре». Поэтому у Кена есть Барби.
И даже не одна.
Человек явно не совсем здоров. Это не я подумала, доктора подтвердили. У Родриго диагностировали дисморфофобию. У него психическое расстройство, заметное и неврачебним глазом, при котором человек чрезмерно обеспокоен даже незначительным дефектом или особенностью своего тела.
Американцы решили, что такие люди нужны стране, и сделали Родриго Алвеса послом академии Эстетической в США. Земля чудесами полнится!
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