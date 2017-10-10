Братья Кличко получили престижные награды в Германии
2017-10-09 20:19
Братья Кличко получили престижные награды в Германии
Украинские спортсмены завоевали награды в двух номинациях в рамках German Boxing Awards.
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Бывшие украинские боксеры Владимир и Виталий Кличко были награждены в рамках German Boxing Awards в Гамбурге, передает Rus.Media.
Украинцы стали победителями номинации “Пожизненные достижения”.
Владимир Кличко также был награжден в номинации “Возвращение года”. Свои награды он получил из рук известного актера Тиля Швайгера.
“Вечер. Я взволнован и горд принять участие в German Boxing Awards в Гамбурге. Благодарю своего друга Тиля Швайгера за то, что он наградил меня. Бокс – это моя жизнь, и пока все, чего я достиг, это только благодаря спорту. Но я знал, что моя жизнь – это не только бокс. Теперь настало время для новых вызовов”, – написал Кличко на своей странице в Instagram.