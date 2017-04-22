Браконьеры хладнокровно расстреляли лосей с Ичнянского национального парка
20 апреля до полиции поступило сообщение об обнаружении факта незаконной охоты на лосей в Ичнянском районе Черниговщины. Свидетели рассказали, что в районе хутора Хаиха по полю бежали два лоси, а за ними ехал автомобиль «Нива». С машины прозвучало 5 выстрелов. Впоследствии местные жители обнаружили туши двух застреленных лосей в урочище реки Удай практически сразу за полем. Браконьеры прикрыли туши травой, чтобы позже забрать их. Злоумышленники цинично проигнорировали полную 25-летний запрет охоты на лосей, вступившее в силу с февраля нынешнего года. Как сообщил начальник ГУНП в Черниговской области полковник полиции Эдуард Алехин, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством, прокуратура и экологи. Полиция всю ночь работала над документированием фактов, опрашивала свидетелей, проявляла вещественные доказательства, проверяла владельцев оружия. В результате проведенного правоохранителями комплекса розыскных мероприятий уже есть основания подозревать нескольких лиц, которые могут быть причастны к содеянному. Сейчас идет оперативная работа, проводится баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тушь застреленных животных. Эдуард Алехин отметил, что сделает все от него зависящее, чтобы браконьеры не избежали ответственности. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота) – наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым