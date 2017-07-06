Брачный контракт: ни слова про измену, только деньги
Помнишь фильмы о том, как жена или муж, изменив свою половинку, теряют все свои деньги и недвижимость? Поскольку именно такие штрафные санкции прописаны в брачном контракте. Такие брачные контракты не редкость на Западе, и юриста не удивишь такими нюансами, как штраф за измену или отказ выполнять супружеские обязанности. В Украине, к сожалению или к счастью, прописать в брачном контракте условия об измене жены или мужа и штрафные санкции за это невозможно.
Сколько стоит и когда заключается брачный контракт
Часть 1 ст. 9 Семейного кодекса Украины предусматривает право супругов урегулировать свои имущественные взаимоотношения договором за помощью брачного договора.
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В брачном контракте можно прописать имущественные права и обязанности супругов, а также имущественные права и обязанности супругов как родителей.
Брачный договор – это твоя защита имущества при расторжении брака. И заключить его можно и перед заключением брака, и в период совместного проживания. Но заставлять тебя заключать брачный договор никто не имеет права, брачный контракт – дело исключительно добровольное.
Стоимость услуги по подготовке брачного контракта зависит от размеров имущества, охваченного условиями настоящего договора. Поэтому стоить брачный контракт может и 1 тыс. грн., и 8 тыс. грн.
Как правильно составить брачный договор
Брачный контракт обязательно составляется только в нотариальной форме. Супруги в этом договоре могут предусмотреть любые условия и порядок использования и управления имуществом, условия содержания одного из супругов. Главное, чтобы эти условия не противоречили действующему законодательству или моральным нормам общественности.
В брачном договоре можно прописать такие положения:
1. Изменение режима общего имущества на режим раздельного и наоборот;
2. Определение долей в общем имуществе.
3. Определение порядка пользования общим и раздельным имуществом. То есть супруги могут определить статус и порядок совместного использования имущества, что было у каждого из них до вступления в брак. А также имущества, приобретенного в период брака и правовой режим имущества, подаренного на свадьбу.
4. Порядок управления имуществом каждым из супругов.
5. Количество и выплаты расходов на содержание имущества, совместного и раздельного.
6. Права и обязанности каждого из супругов на содержание второй половинки. То есть кто, кого и при каких обстоятельствах обязан содержать.
Но самое главное, при заключении брачного контракта в соответствии с требованиями ст. 93 Семейного кодекса Украины, этот договор не должен ухудшать материальное положение одного из супругов.
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