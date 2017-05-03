Борзнянский богатырь стал Чемпионом Европы по гиревому спорту
03.05.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Борзнянский богатырь Сергей Пирковський стал чемпионом Европы по гиревому спорту. Соревнования проходили в Венгрии в городе Печ. Участие в Чемпионате приняли представители 13 стран, более двухсот спортсменов. Украинская делегация – одна из самых многочисленных, насчитывает 48 спортсменов. Наш спортсмен участвовал в соревнованиях среди ветеранов возрастной категории 60-64 года, в весе 90 кг + (вес гири 16 кг). Пирковський показал результат 292 балла (толчок 70 + рывок 222), таким образом установив новый рекорд чемпионатов Европы в рывке. Кроме европейской награды, наш земляк получил и золотую награду чемпиона Венгрии.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым