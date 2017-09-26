Боруссия Д – Реал Мадрид смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Боруссия Д – Реал Мадрид 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Боруссия Д – Реал Мадрид
26 сентября 2017 года в 21:45, во 2 туре группового раунда Лиги чемпионов состоится матч на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в котором Боруссия Дортмунд сыграет против Реала Мадрид.
Несмотря на не однозначное начало турниров для дортмундской Боруссии, в чемпионате Германии дела у «шмелей» складываются просто блестяще. Победа в родных стенах в крайнем туре чемпионата против Боруссии М со счетом 6:1, стала для дортмундцев уже 3-й кряду и 5 за 6 туров с начала чемпионата. Особенно хочется выделить габонского нападающего Обамеянга на счету которого уже 8 голов и 1 результативная передача.
Казалось бы, победа в матче за Суперкубок УЕФА над МЮ, а после две головокружительные победы над Барсой в матче за Суперкубок Испании, должны были помочь Реалу удачно начать выступления в испанской Примере, однако многое пошло не так. Отсутствие Роналду безусловно сказалось на команде. Победа в крайнем туре над Алавесом со счетом 1:2, стала только 3-й за первые 6 туров чемпионата. Записав на свой счет 11 очков, Реал Мадрид пока что идет на 4 строчке, отставая от лидера на 7 очков.
История противостояния Боруссии и Реала начинается в 1998 году. Последняя встреча этих команд датирована 7 декабря 2016 года, тогда поединок завершился со счетом 2:2. Хочу выделить, что Боруссия на своем поле не проигрывает с 12 апреля на протяжении 7 матчей кряду. Ожидать от «сливочных» бескомпромиссной игры на победу я думаю, не стоит. Ставка на игру: тб 3