“Боруссия” Д – “Реал”: 1:3: события матча
2017-09-27 07:47
“Боруссия” Д – “Реал”: 1:3: события матча
26 сентября “Реал” впервые обыграл в гостях “Боруссию” Дортмунд.
“Боруссия” Д 1:3 “Реал”.
Голы: Обамеянг 54′ – Бэйл 18′, Роналду 50′, 79′
Предупреждения: Топрак 52′, Вайгль 63′ – Бэйл 29′, Карвахаль 39′, Модрич 40′
90+4′ – Матч окончен! “Боруссия” терпит второе поражение подряд в Лиге чемпионов, у “Реала” на счету 2 победы, передает Rus.Media
90+2′- Опасно! Рамос пробивал головой после подачи с углового – Бюрки блестяще сыграл.
90+1′ –
Замена у “Реала”: Даниэль Себальос сменил Модрича.
89′ – Асенсио выходил один на один, но не сумел ни отдать передачу, ни обыграть кипера дортмундцев.
86′ –
Замена у “Реала”: Лукаш Васкес сменил Бэйла.
86′ – Асенсио забежал в офсайд.
83′ – Навас спасает свои ворота после удара Обамеянга головой.
79′ –
Гол! Роналду оформляет дубль, голевая на счету Модрича. Криштиану, получив мяч в чужой штрафной, с острого угла мощно пробил в ближний угол.
76′ –
Замена у “Реала”: Асенсио сменил Иско.
Замена у “Боруссии”: Пулишич вышел вместо Гетце.
75′ – Бюрки спасает свои ворота после удара Иско.
74′ -Филипп неудачно выполнил навес с левого фланга.
71′ – Иско с острого угла пробил мимо ворот.
67′ – Опасно! Обамеянг после заброса Гетце пробил рядом со штангой.
65′ – Сократис блестяще играет в защите против Бэйла.
63′ -Вайгль заработал предупреждение
60′ -Замена у “Боруссии”: Дауд изменил Тольяна.
58′ – Бюрки спасает ворота хозяев после удара Начо из пределов штрафной.
56′ – Ярмоленко не сумел замкнуть прострел Кастро – не дотянулся до мяча украинец.
54′ -Гол! Кастро навесил с левого фланга, а Обамеянг удачно замкнул передачу партнера.
52′ -Топрак заработал предупреждение.
50′ – Гол! Роналду замкнул прострел Бэйла с левого фланга.
46′ – Опасно! Ярмоленко головой сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но Карвахаль прервал передачу.
Начался второй тайм!
Первый тайм завершен!
45+1′ – Рамос пробивал головой после подачи с углового – мимо ворот.
1 минута компенсирована к 1-го тайма.
45′ – Роналду с левой пробил мимо ворот.
44′ – Удар Роналду заблокировал Топрак.
40′ – Обамеянг со штрафного попал в “стенку”.
40′ -Модрич заработал предупреждение.
39′ -Карвахаль сбивает на Филиппа. Опасный штрафной для хозяев.
37′ – Роналду забежал в офсайд.
36′ – Шахин издали пробил намного выше ворот.
30′ – Обамеянг не сумел обойти Рамоса на пути к воротам Наваса и просто пробил прямо в ноги испанцу.
29′ -Бэйл заработал предупреждение за грубую игру на “2 этаже”.
27′ – Темп игры заметно упал, “Боруссия” долго контролирует мяч.
24′ – Модрич отправил в прорыв Бэйла – валлиец сумел пробить, но Бюрки поймал мяч.
18′ -Гол! Бэйл красиво отрывает счет в матче. Гарет вкасание пробил после разрезной передачи Карвахаля.
14′ – Опасно! После навеса Ярмоленко Филипп пробивал с острого угла – Навас перевел мяч в поле. Судя по всему, арбитр проморгал игру рукой Серхио Рамоса в своей штрафной.
11′ Опасно! Пищек спасает “Боруссию”, перехватит пас Роналду на форварда мадридцев – вратарь дортмундцев уже был отыгран.
“?ukasz Piszczek als @BVB-Retter in allerletzter Sekunde ? #BVBRMA”
10′ Опасно! Карвахаль обыграл защитника на замахе и пробил с метров 10-и – Бюрки спас хозяев.
7′ – Вратарь “Боруссии” Бюрки здорово играет на выходе.
4′ – Каземиро заблокировал удар Ярмоленко с линии штрафной.
2′ – Начо в центре поля сбил Ярмоленко.
1′ – Ярмоленко уже финтит на фланге, позиционная атака дортмундцев захлебнулась.
Прозвучал гимн Лиги чемпионов! Матч начался!
“? Trending: #THECHAMPIONS! #bvbrma”
Как всегда, на “Сигнал Идуна Парк” прекрасная атмосфера на стадионе:
“Wir sind bereit, kann es losgehen! Was ist euer Tipp #BVBRMA”
Осталось несколько минут до начала матча:
“ ???? #RMUCL Signal Iduna Park, escenario para el partido de esta noche. #HalaMadrid”
Составы команд:
“Боруссия” Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Гетце, Шахин, Кастро — Ярмоленко, Обамеянг, Филипп
Запасные: Вайденфеллер, Загаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль
“Реал”: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Начо Фернандес — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл, Роналду, Иско
Запасные: Касилья, Васкес, Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Себальос
Сегодня, 26 сентября, в Германии на стадионе “BVB-Штадион” в Дортмунде состоится центральный матч игрового дня Лиги чемпионов “Боруссия” Д – “Реал”. Команды встречаются друг с другом уже 5-й раз из последних шести розыгрышей лиги чемпионов. Всего между собой клубы провели 12 игр: 3 победы на счету дортмундцев, 5 раз была зафиксирована ничья, 4 раза побеждал Королевский клуб. Стоит отметить великолепную игру немецкого клуба против Сливочных на домашнем стадионе: в шести поединках “Боруссия” ни разу не проигрывала испанцам (3 ничьи и 3 победы).
12-кратные победители главного евротрофея – “Реал” в 1-м туре группового раунда легко расправился с Апоэлом (3:0). Роналду на “Сантьяго Бернабеу” оформил дубль, а сегодня лидер атак мадридцев проведет 150-й матч в еврокубках. В свою очередь, “Боруссия” не смогла набрать очки в гостях у “Тоттенхэма” (3:1).
За день до матча главные тренеры команд провели традиционные пресс-конференции.
Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан рассказал, что верит в своих футболистов, в которых в последнее время не получалось в атаке.
Зинедин Зидан
Главный тренер “Боруссии” Д Петер Босс отметил, что Зидан создал великолепную команду, которую будет очень трудно победить.
Петер Босс
В 3-м туре группового раунда лиги чемпионов “Реал” примет “Тоттенхэм”, а “Боруссия” сыграет в гостях с Апоэлом. Матчи пройдут 17 октября.