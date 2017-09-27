“Боруссия” Д – “Реал”: 1:3: события матча

despravda | 27.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-27 07:47

“Боруссия” Д – “Реал”: 1:3: события матча
26 сентября “Реал” впервые обыграл в гостях “Боруссию” Дортмунд.

“Боруссия” Д 1:3 “Реал”.

Голы: Обамеянг 54′ – Бэйл 18′, Роналду 50′, 79′

Предупреждения: Топрак 52′, Вайгль 63′ – Бэйл 29′, Карвахаль 39′, Модрич 40′

90+4′ – Матч окончен! “Боруссия” терпит второе поражение подряд в Лиге чемпионов, у “Реала” на счету 2 победы, передает Rus.Media

90+2′- Опасно! Рамос пробивал головой после подачи с углового – Бюрки блестяще сыграл.

90+1′ –

Замена у “Реала”: Даниэль Себальос сменил Модрича.

89′ – Асенсио выходил один на один, но не сумел ни отдать передачу, ни обыграть кипера дортмундцев.

86′ –

Замена у “Реала”: Лукаш Васкес сменил Бэйла.

86′ – Асенсио забежал в офсайд.

83′ – Навас спасает свои ворота после удара Обамеянга головой.

79′ –

Гол! Роналду оформляет дубль, голевая на счету Модрича. Криштиану, получив мяч в чужой штрафной, с острого угла мощно пробил в ближний угол.

76′ –

Замена у “Реала”: Асенсио сменил Иско.

Замена у “Боруссии”: Пулишич вышел вместо Гетце.

75′ – Бюрки спасает свои ворота после удара Иско.

74′ -Филипп неудачно выполнил навес с левого фланга.

71′ – Иско с острого угла пробил мимо ворот.

67′ – Опасно! Обамеянг после заброса Гетце пробил рядом со штангой.

65′ – Сократис блестяще играет в защите против Бэйла.

63′ -Вайгль заработал предупреждение

60′ -Замена у “Боруссии”: Дауд изменил Тольяна.

58′ – Бюрки спасает ворота хозяев после удара Начо из пределов штрафной.

56′ – Ярмоленко не сумел замкнуть прострел Кастро – не дотянулся до мяча украинец.

54′ -Гол! Кастро навесил с левого фланга, а Обамеянг удачно замкнул передачу партнера.

52′ -Топрак заработал предупреждение.

50′ – Гол! Роналду замкнул прострел Бэйла с левого фланга.

46′ – Опасно! Ярмоленко головой сбрасывал мяч на дальнюю штангу, но Карвахаль прервал передачу.

Начался второй тайм!

Первый тайм завершен!

45+1′ – Рамос пробивал головой после подачи с углового – мимо ворот.

1 минута компенсирована к 1-го тайма.

45′ – Роналду с левой пробил мимо ворот.

44′ – Удар Роналду заблокировал Топрак.

 

40′ – Обамеянг со штрафного попал в “стенку”.

40′ -Модрич заработал предупреждение.

39′ -Карвахаль сбивает на Филиппа. Опасный штрафной для хозяев.

37′ – Роналду забежал в офсайд.

36′ – Шахин издали пробил намного выше ворот.

30′ – Обамеянг не сумел обойти Рамоса на пути к воротам Наваса и просто пробил прямо в ноги испанцу.

29′ -Бэйл заработал предупреждение за грубую игру на “2 этаже”.

27′ – Темп игры заметно упал, “Боруссия” долго контролирует мяч.

24′ – Модрич отправил в прорыв Бэйла – валлиец сумел пробить, но Бюрки поймал мяч.

18′ -Гол! Бэйл красиво отрывает счет в матче. Гарет вкасание пробил после разрезной передачи Карвахаля.

14′ – Опасно! После навеса Ярмоленко Филипп пробивал с острого угла – Навас перевел мяч в поле. Судя по всему, арбитр проморгал игру рукой Серхио Рамоса в своей штрафной.

11′ Опасно! Пищек спасает “Боруссию”, перехватит пас Роналду на форварда мадридцев – вратарь дортмундцев уже был отыгран.

“?ukasz Piszczek als @BVB-Retter in allerletzter Sekunde ? #BVBRMA”

10′ Опасно! Карвахаль обыграл защитника на замахе и пробил с метров 10-и – Бюрки спас хозяев.

7′ – Вратарь “Боруссии” Бюрки здорово играет на выходе.

4′ – Каземиро заблокировал удар Ярмоленко с линии штрафной.

2′ – Начо в центре поля сбил Ярмоленко.

1′ – Ярмоленко уже финтит на фланге, позиционная атака дортмундцев захлебнулась.

Прозвучал гимн Лиги чемпионов! Матч начался!

“? Trending: #THECHAMPIONS! #bvbrma”

Как всегда, на “Сигнал Идуна Парк” прекрасная атмосфера на стадионе:

“Wir sind bereit, kann es losgehen! Was ist euer Tipp #BVBRMA”

Осталось несколько минут до начала матча:

“ ???? #RMUCL Signal Iduna Park, escenario para el partido de esta noche. #HalaMadrid”

Составы команд:

“Боруссия” Д: Бюрки — Пищек, Папастатопулос, Топрак, Тольян — Гетце, Шахин, Кастро — Ярмоленко, Обамеянг, Филипп

Запасные: Вайденфеллер, Загаду, Бартра, Дауд, Пулишич, Кагава, Вайгль

“Реал”: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Начо Фернандес — Модрич, Каземиро, Кроос — Бэйл, Роналду, Иско

Запасные: Касилья, Васкес, Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Себальос

Сегодня, 26 сентября, в Германии на стадионе “BVB-Штадион” в Дортмунде состоится центральный матч игрового дня Лиги чемпионов “Боруссия” Д – “Реал”. Команды встречаются друг с другом уже 5-й раз из последних шести розыгрышей лиги чемпионов. Всего между собой клубы провели 12 игр: 3 победы на счету дортмундцев, 5 раз была зафиксирована ничья, 4 раза побеждал Королевский клуб. Стоит отметить великолепную игру немецкого клуба против Сливочных на домашнем стадионе: в шести поединках “Боруссия” ни разу не проигрывала испанцам (3 ничьи и 3 победы).

12-кратные победители главного евротрофея – “Реал” в 1-м туре группового раунда легко расправился с Апоэлом (3:0). Роналду на “Сантьяго Бернабеу” оформил дубль, а сегодня лидер атак мадридцев проведет 150-й матч в еврокубках. В свою очередь, “Боруссия” не смогла набрать очки в гостях у “Тоттенхэма” (3:1).

За день до матча главные тренеры команд провели традиционные пресс-конференции.

Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан рассказал, что верит в своих футболистов, в которых в последнее время не получалось в атаке.

Зинедин Зидан

Главный тренер “Боруссии” Д Петер Босс отметил, что Зидан создал великолепную команду, которую будет очень трудно победить.

Петер Босс

В 3-м туре группового раунда лиги чемпионов “Реал” примет “Тоттенхэм”, а “Боруссия” сыграет в гостях с Апоэлом. Матчи пройдут 17 октября.

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