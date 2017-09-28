Борьбу с пожаром и взрывы в Калиновке показали на видео с воздуха
28.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-28 18:59
Борьбу с пожаром и взрывы в Калиновке показали на видео с воздуха
В сети показали видео с тушением пожара под Калиновкой.
Кадры тушения пожара у военного арсенала в Калиновке сняли с самолета, передает Rus.Media.
Соответствующий ролик был опубликован на странице проекта «На высоте» в Facebook.
На кадрах ролика видно взрывы, которые происходят в пылающих зданий.
Также на съемке зафиксированы самолеты, которые сбрасывают тонны воды на горящий арсенал.