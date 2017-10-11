Бомбардировщики США провели совместные учения с самолетами Японии и Южной Кореи
2017-10-11 11:07
Бомбардировщики США провели совместные учения с самолетами Японии и Южной Кореи
Два американских бомбардировщика B-1 провели учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР в условиях роста напряженности из-за ракетные и ядерные программы Северной Кореи.
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Как заявили американские военные 10 октября, тренировки проводились ночью в районе Японского моря.
Президент США Дональд Трамп накануне встретился в Вашингтоне с высокопоставленными лицами в области обороны, чтобы обсудить варианты реагирования на любые проявления агрессии со стороны КНДР. Как заявили в Белом доме, речь шла также о вариантах предотвращения угрозы Пхеньяна в адрес США и его союзников ядерным оружием.
Сообщается, что вопросы безопасности обсуждались при участии министра обороны США Джима Маттиса и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда.
Американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer в сопровождении истребителей ВВС США 23 сентября совершили полет в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи. Впервые за много десятилетий военные самолеты США приблизились так близко к территории КНДР.