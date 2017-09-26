Большой секрет перекупщиков: как распознать битую машину
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2017-01-06 21:20
Большой секрет перекупщиков: как распознать битую машину
Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого – то- кусок хлеба с красной икрой.
Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживають так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий, передает Укрмедиа.
Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам…» И тут желание купить симпатичный автомобиль превосходит здравый смысл.
Ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше… Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?
Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая машина битая – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.
Мы попросили специалистов поделиться опытом.
Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия
С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся ” морда» крашенная».
Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.
Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.
Неровные кузовные зазоры
Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах соединения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».
Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.
Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?
А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.
Задняя фара автомобиля Chevrolet
Кривые зазоры или «растопорщенние» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.
Предательское крепления
Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.
Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.
Крепление пятой двери Ford Focus 5d
«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».
Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивки салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если вы заметили недотянутий, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».
Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.
Руки по швам
На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Соляриси» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.
Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.
Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.
Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – он водит пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».
Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.
Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина претерпела серьезного ремонта.
«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».
На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами
Скрытые полости
В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно пальцем отогнуть резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемим деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».
Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.
Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но грубо обработанный
О чем расскажет лючок бензобака
Перекупщик Андрей, подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.
«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».
Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?
Ищем пятна и стыки цвета
В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.
Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.
На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха Юрий отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».
Измерения толщины ЛКП
Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310… 175… 110… – говорит Василий и говорит: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».
Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.
Брать или не брать?
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что затрагивают жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Здесь главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже опасно.
«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».
Инструментальное измерение геометрии кузова
Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.
Подсказка для мастера, в какой точке нужно проводить следующий замер
Процесс несложный: на экране ноутбука мастеру высвечивается подсказка с фотографией следующей точки для измерения, он касается ее щупом с острым наконечником, и система определяет положение точки в системе координат, привязанной к автомобилю. Затем координаты сравниваются с базой данной, и делается вывод о том, нуждается ли геометрия кузова в коррекции. Вообще это оборудование используется при ремонте тяжело поврежденных машин, и компьютер попутно выдает подсказки, в какую сторону и насколько тянуть кузов. Но можно задействовать его и для диагностики целых на вид машин: стоимость составляет порядка 4000 рублей.
«По нормативам смещение точек не должно превышать 2-3 мм – для каждой точки свое значение, – объясняет оператор стенда. – Если кузов «ушел» на 4 мм, скорее всего, потребуется ремонт. Если клиент не желает платить 4000 рублей за инструментальную диагностику, мы предлагаем визуальный осмотр – стоит это примерно 1000 рублей. Опытному мастеру не составит труда найти проблемные места и определить, насколько качественно их ремонтировали».
Есть машины, с которыми лучше не связываться: скажем, сваренные из двух половинок аварийных автомобилей. Такие «кентавры» в следующем ДТП нередко разрываются напополам с фатальными последствиями. Естественно, выглядеть такой автомобиль может неплохо: свежая краска, новый салон, живенький двигатель… но только для взгляда непрофессионала, которому такие «конструкторы» и адресованы.
Еще один способ подстраховаться – купить автомобиль в автосалоне Trade In у официального дилера: такие машины проходят диагностику перед приемом, так что их предыстория известна будущему покупателю заранее. Обычно автосалоны Trade In вообще не берут на реализацию битые экземпляры.
На чем не стоит зацикливаться
Мелкие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия обычно не грозят ничем, кроме потери эстетичности, и в некоторых сервисах устраняются безразборним методом Paintless Dent Repair (например, отметины от «вражеских» дверей на боковинах автомобиля).
Сколы и царапины на бамперах также не влияют на функциональность. В тесных европейских городах стесанние бамперы – нормальное явление. Кривоватий бампер или сорванные аэродинамические фартуки под ним зачастую свидетельствуют о неудачной внедорожной вылазке, но если остальные элементы целы, это некритично.
Сетка микроцарапин на поверхности кузова появляется в первые месяцы эксплуатации после моек – это почти неизбежное зло.
Локальная подкраска элементов, скорее всего, не является проблемой, а в случае сомнений проверьте зону с помощью ” толщиномера»: нет ли под краской толстого слоя шпаклевки? В любом случае это повод немного сбить цену (если продавец не заявлял о повреждениях заранее).
Технология кузовного ремонта
Кратко расскажем о том, как именно восстанавливают машины с серьезными повреждениями.
Сначала травмированная часть разбирается, «мертвые» детали отбраковываются, а кузовные элементы подвергаются тщательной дефектовке. Иногда выгоднее вытягивать лонжерон, иногда – менять на новый.
В серьезных центрах используют системы для измерения геометрии кузова. Они бывают разными: лазерными, шаблонными, механическими, но смысл один – определить смещение ключевых точек кузова и направления, в которых его нужно вытягивать.
Стапель для вытягивания кузова
Тянут на специальном стапеле: автомобиль крепится к его основанию за пороги с помощью зажимов, а усилие передается от силового устройства например, рычажно-гидравлического типа) через специальные цепи с крюками. На стапеле предусмотрена система линеек и шаблонов, с помощью которых мастер определяет, насколько именно вытягивать элемент.
Кузовные панели также дефектуются, и если повреждения некритичные – рихтуются. Предварительно с них удаляется эмаль и цинковые покрытия, которые, по идее, потом нужно восстанавливать.
При рихтовке используется невероятное количество инструментов: наковальни, молотки, оправки, гладилки. Иногда применяется специнструмент, например, споттеры или обратные молотки: к поверхности приваривается временный крепеж, и вмятина как бы вытягивается наружу (вистукивается в обратном направлении).
Нередко восстановить слишком мятую поверхность до идеального состояния невозможно, и в ход идет шпаклевка – пластичный материал, которому придают нужную форму. Изобилие шпаклевки обычно свидетельствует о низком качестве ремонта, а определить ее наличие можно, например, с помощью прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия – он промеряет глубину до металла.
Если силовая структура сильно повреждена, часть элементов вырезается, и ввариваются новые, целиком или с помощью фрагментов-вставок. Варят клещами для точечной сварки или шовной сваркой.
Подготовка поверхности к окраске в малярном цехе
После восстановления геометрии детали отправляются в малярный цех, а здесь – множество своих тонкостей. Поверхность готовят к покраске, грунтуют, тем временем колеровщики подбирают цвет, смешивают краски. После нанесения эмали кузов отправляется в сушильную камеру. А затем – в арматурный цех на финальную сборку.
Работа по восстановлению кузова требует большой скрупулезности, а хороший кузовщик или маляр – это почти человек искусства.
Хуже битой…
Худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или иного долга, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.
Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли сознательно, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.
Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.
Алгоритм поиска следов кузовного ремонта
1. Проверяем, снимался ли лючок бензобака. Если да, уточняем у владельца, для какой цели.
2. Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
3. При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом.
4. В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
5. Внимательно изучаем равномерность и симметричность зазоров кузовных.
6. Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота.
7. Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
8. Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны. Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера?
9. Особое внимание уделяем скрытым полостям, например, подкапотному пространству, дну багажного отсека и обратной стороне задних крыльев.
10. Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях.
В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля. В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.