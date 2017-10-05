Большинство жителей востока Украины не готовы защищать Родину – опрос
2017-10-05 18:31
Большинство жителей востока Украины не готовы защищать Родину – опрос
54% украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, в случае возникновения соответствующей угрозы.
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54% украинцев готовы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках, в случае возникновения соответствующей угрозы, передает Rus.Media.
Таковы результаты исследования, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в сентябре 2017 года, пишет СМИ
Интересно, что это почти вдвое больше по сравнению с 2012 годом.
Готовых восстать с оружием две трети жителей центра и запада. На Юге таких – половина.
Зато на востоке 52% сказали, что не готовы защищать Родину с оружием в руках (26% готовы, 22% – не определились).
Патриотически настроенных больше среди мужчин, украиноязычных и более состоятельных.
59% опрошенных поддерживают идею установления празднования Дня защитника Украины 14 октября.
Почти такое же количество (56%) – не поддерживают идею отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, известного как День Советской армии и Военно-морского флота.
При этом, если первых больше на западе, то последних – на юге и востоке.
Интересным является то, что установление праздника 14 октября одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины.
В свою очередь, также нет разницы между полами в вопросе осуждения инициативы отмены празднования 23 февраля: это все равно не поддерживают как большинство мужчин, так и большинство женщин.
При этом почти половина (45%) сторонников идеи установления 14 октября Дня Защитника Украины, не поддерживают отмену празднование советского праздника.
49% опрошенных поддерживают идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины, 29% – не поддерживают (41% и 38% соответственно по сравнению с 2015 годом).
Почти четверть опрошенных не определились с ответом. С начала исследований в 2010 году уровень поддержки этой инициативы вырос в 2,5 раза.
На западе поддержка этой идеи самая большая – 80%. Половина респондентов в центре также поддерживают признание ОУН и УПА.
В то же время почти половина жителей востока и юга не поддерживают идею признания национально-повстанческого движения.
Мужчины, более молодые, жители сел, лица с высшим образованием и украиноязычные более склонны к поддержке признания ОУН и УПА, чем другие категории.
56% положительно относятся к идее примирения воинов Советской армии и ОУН-УПА (в 2012 году таких было 44%).
При этом на западе таковых вдвое больше, чем на востоке (75% против 34%). Тезис о примирении несколько больше поддерживают лица с высшим образованием, жители сел и украиноязычные.
Их почти вдвое больше среди тех, кто поддерживает признание ОУН-УПА борцами за Независимость, чем среди тех, кто не поддерживает признание национально-освободительного движения.
Тезис о том, что во время Второй мировой войны воины Советской армии защищали свою Родину поддерживает абсолютное большинство респондентов (90%), тогда как тезис о том что во время Второй мировой войны воины ОУН-УПА защищали свою Родину поддерживают 53%.
В то же время уровень поддержки последнего тезиса в сравнении с 2012 годом вырос в полтора раза.
Сторонников идеи, что воины ОУН-УПА защищали свою Родину больше среди молодежи, мужчин, крестьян, украиноязычных и жителей Запада.
Опрос через личное формализованное интервью (face-to-face)проводилось с 20-29 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.