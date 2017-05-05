Большие трагедии маленького села
Война на Донбассе так или иначе затронул очень многих жителей Черниговщины. Погибшие есть почти в каждом районе и населенном пункте. Однако есть небольшое село, где фронт ушли двое мужчин и оба они погибли. Это село Ракитное Бобровицкого района, а погибли младший сержант Сергей Ковальчук и старший сержант Николай Дегтярь. Первым был призван в Вооруженные силы Украины в апреля 2015 года году Николай Дегтярь, который родился в апреле 1990 года. Он в 2007 году окончил ПЕСКОВСКИЙ ООШ I-III ступеней имени П. Г. Тычины. Затем была учеба в Броварском профессиональном лицее на профессию «рихтовщика кузовов автомобилей, электрогазосварщик». Затем была работа механиком на СТО в г.. Бровары, срочная служба в составе 15-го отдельного горно-пехотного батальона. После возвращения из армии работал в «Киевтранспарксервис» и поступил на заочное обучение в Киевский национальный университет технологий и дизайна по специальности «специалист в области легкой промышленности» (окончил в январе 2016 года). В зоне АТО служил в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» 59-й отдельной мотопехотной бригады. Погиб 22 июня 2016 во время минометного обстрела возле села Троицкое Попаснянского района Луганской области. Похоронен 24 июня 2016 в селе Ракитное. Указом Президента Украины № 330 от 11 августа 2016 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно). Ту же ПЕСКОВСКИЙ ООШ I-III ступеней им. П.Г.Тычины, но на 19 лет раньше (в 1988 году) закончил и Сергей Ковальчук. Он родился в апреле 1973 года, после школы окончил Нежинский аграрный техникум по специальности «инженер сельскохозяйственных машин». Срочную службу проходил в Советской Армии и Вооруженных силах Украины в 1991-1993 годах. Затем работал разнорабочим «Укргазстрой» в с. Мочалище. В мая 2015 года года ушел на контракт и с сентября воевал на Донбассе в составе 14-й отдельной мотопехотной бригады. В ночь на 1 мая 2016 группа разведчиков под пгт Старомихайловка Марьинского района Донецкой области попала в засаду врагов. Во время схватки младший сержант Ковальчук С.М. погиб, защищая уход собратьев. Тело героя захватили боевики «ДНР» и выложили видеоролик в интернете. Тело возвращено при обмене. Похоронен 6 мая 2016 в селе Ракитное. На время гибели отца сын Александр проходил срочную службу в «Десне», дочь Юлия заканчивала школу. Только через год Указом Президента Украины № 58/2017 от 10 марта 2017 года, «за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга», был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно ).Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым