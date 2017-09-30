Больше всего украинской электроэнергии покупает государство, которое конфликтует с Украиной
30.09.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-09-29 19:43
Больше всего украинской электроэнергии покупает государство, которое конфликтует с Украиной
Об этом говорится в информационной справке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины
Об этом говорится в информационной справке Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает Rus.Media.
В частности, 51,7% объемов было поставлено Венгрии – 1,955 млрд кВт-ч, 23,4% объемов получила Молдова – 885,3 млн кВт-ч, 19% экспортного объема приобрела Польша – 719,7 млн кВт-час.
Еще по 3,1% и 2,8% объемов поставок получили Словакия (119,4 млн кВт-час.) и Румыния (105 млн кВт-час.) соответственно.