Больше всего енергосховище за 100 дней: Маск уже опережает сроки
2017-10-01 22:06
Больше всего енергосховище за 100 дней: Маск уже опережает сроки
Основатель компании Space X и Tesla Илон Маск, который пообещал решить энергетическую проблему штата Южная Австралия за 100 дней, уже опережает сроки.
В марте вице-президент Tesla по энергетическим продуктов Линдон Райв заявил, что сможет построить станцию, которая решит энергетическую проблему Южной Австралии, за 100 дней.
Сооснователь австралийской компании Atlassian Майк Кенон-Брукс уточнил у Маска, реальны ли эти цифры, и готова Tesla выполнить работу в срок, если Кенон-Брукс поможет с финансированием и политическими вопросами.
Маск сказал, что хранилище будет готово за 100 дней с момента подписания контракта, в противном случае вся работа будет бесплатной.
В июле Tesla выиграла тендер, контракт был подписан. Как сообщает Bloomberg, сейчас половина енергосховища уже готова, а Tesla опережает обещанный Маском срок.
Енергосховище будет работать в паре с ветряной электростанцией. Вместе они смогут генерировать 129 МВт•ч, чего хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 30 тысяч домов. Именно у такого количества зданий год назад исчез электрический ток. Это заставило политиков штата задуматься о переходе на возобновляемую энергию.
У штата не было инфраструктуры, чтобы выполнить переход, для этого и нужно было енергохраніліще. Если все пойдет по плану, станция будет готова уже к декабрю: в это время в Южной Австралии пик энергопотребления.
Кроме того, Маск заявил, что это будет самая большая станция с литий-ионными батареями в мире. Она превышает мощность ближайшего конкурента в 3 раза.