Болит шея? Сделайте три упражнения

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Упражнения для шеи

1. Подбородок опустите к шее. Поверните голову сначала 5 раз вправо, а затем 5 раз влево.
 
2. Немного поднимите подбородок. Опять поверните голову вправо 5 раз, потом влево 5 раз.
 
3. Наклоните голову вправо, пытаясь достать ухом плечо – 5 раз, затем влево 5 раз.

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