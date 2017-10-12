Болгария не имеет претензий к нового образовательного закона в Украине
2017-10-12 08:54
Болгария не имеет претензий к нового образовательного закона в Украине
Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый Закон “Об образовании”.
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На круглом столе присутствовали представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей. Они подчеркнули, что заложенный в Закон подход, когда в начальных классах дети учатся на родном языке, а в базовой и старшей школе – государственной, является наиболее продуктивным для изучения обоих языков, передает Rus.Media.
“С принятием нового Закона “Об образовании” для болгарского меньшинства несколько меньше меняется, чем, например, для венгерского или румынского, потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас. Мы понимаем, что дети должны учить государственный язык”, – сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария Красімір Минчев.
При этом акцентировали на проблемах – отсутствии квалифицированных учителей с болгарского языка и учебников.
Напомним, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что если у Венецианской комиссии будут замечания к украинскому закону об образовании , они будут учтены.