Болезни сердца можно предотвратить – кардиологи
2017-09-28 18:15
Болезни сердца можно предотвратить – кардиологи
Болезни сердца можно предотвратить.
Накануне Всемирного дня сердца, который наступит 29 сентября, индийские врачи решили запустить медицинскую программу, передает Rus.Media. Задача программы – показать, что болезни сердца можно предотвратить.
Кардиологи с Apollo Hospitals, Индия, впервые запускают медицинскую программу «Здоровое сердце». Программа состоит из профессионального тестирования по 14 главным параметрам склонных к сердечным заболеваниям людей и пациентов, которые уже имеют проблемы сердечной мышцы. «Здоровое сердце» должна быть оплачена самими пациентами, однако при необходимости более детального вмешательства организаторы обещают 15% скидку. Кроме тестирования, пациентам программы также будет составлена индивидуальная диета и ориентировочный распорядок дня для предотвращения болезни.
По данным Apollo Hospitals, около 20% молодых людей в возрасте 25-35 лет попадают в больницы с жалобами на сердце. Главной целью программы «Здоровое сердце» медики считают важность объяснить людям, что не следует ждать, когда болезнь проявит себя: нужно обращаться к врачу при первых сомнениях.