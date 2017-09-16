Более ста курсантов Академии Гпс приняли присягу (Фото)
В Чернигове возле Холма Славы 16 сентября приняли Присягу на верность Украинскому народу курсанты 1-го курса Академии Государственной пенитенциарной службы.
Об этом ЧЕline сообщили в секторе связей со СМИ и общественностью Академии Гпс.
Во время торжественной церемонии Присягу на верность Украинскому народу составили 109 курсантов, среди которых 40 девушек. Они учатся на 1-м курсе в Академии Гпс на юридическом факультете и факультете пробации.
К первокурсникам обратился начальник 8-го учебного центра Государственной специальной службы транспортуполковник Степан Гута.
Он пожелал, чтобы слова, зачитанные курсантами во время принесения Присяги на верность Украинскому народу, стали для них жизненными ориентирами.
В этом году в целом ряды Академии пополнили около 300 будущих специалистов в области права и психологии со всей Украины.
Со словами веры в своих детей, пожеланиями мира, добра и успехов в учебе к студентам обратилась мать первокурсника Константина Майоренко Наталья Майоренко.
По традиции, после поздравлений в знак почтения памяти погибших воинов первокурсники возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.
Украшением праздника стало исполнение курсантами строевых упражнений плац-парада и музыкально-хореографическая композиция в исполнении курсантов и студентов Академии.
Сопровождал мероприятия оркестр8-го учебного центра Государственной специальной службы транспорта.
Завершилось торжественное мероприятие прохождением курсантов и офицеров учебного заведения праздничным маршем и фотографированием с почетными гостями.