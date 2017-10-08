Более 900 грузовиков не могут пересечь границу между Литвой и Белоруссией
2017-10-08 17:10
Более 900 грузовиков не могут пересечь границу между Литвой и Белоруссией
Причиной для такой очереди стали неполадки на пропускных пунктах Литвы.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Более 900 грузовиков стоят в очереди на границе между Беларусью и Литвой, передает Rus.Media. Причиной для такой очереди стали неполадки на пропускных пунктах Литвы.
Государственный пограничный комитет ранее сообщил, что 7 и 8 октября таможенная служба Литвы будет проводить обновление инфраструктуры пропускных пунктов, которые находятся на границе между Литвой и Белоруссией. Также сообщалось, что эти работы продлятся до середины дня 8 октября. Однако 7 октября комитет Беларуси информировал, что обновление инфраструктуры на литовских пунктах привели к созданию очереди.
Белорусские пограничники сообщают, что до 14:00 дня 8 октября на пропускном пункте «Каменный Лог» стояли в очереди 300 грузовиков, в «Бенякони» – 252, в «Привалке» – 203, и на «Котловке» – 160 грузовиков. Очереди образовались не только на границе между Беларусью и Литвой, также есть очереди на границе между Беларусью и Латвией.
Кроме этих очередей, также грузовики не могут пересечь границу Белоруссии и Польши. На пропускном пункте «Брузги» стоят 120 грузовиков и 68 грузовых автомобиля на пункте «Берестовице».