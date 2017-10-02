Более 1000 украинцев поехали в Россию на работу по объявлению и попали в тюрьму
2017-10-02 21:10
Более 1000 украинцев поехали в Россию на работу по объявлению и попали в тюрьму
Более тысячи украинцев осуждены в России за наркоторговлю.
Все они рискнули поехать туда по объявлению работать курьерами, но вместо интернет-товаров их заставили распространять наркотики, говорится в сюжете Rus.Media.
Сегодня на встречу в министерство юстиции пришли родственники осужденных. Кто не видел своих родных уже несколько лет.
У Валентины 22-летний сын Дмитрий уже два года находится в следственном изоляторе в Карелии. Парня обвиняют в торговле наркотиками. Он хотел подзаработать на учебу, в Россию поехал работать курьером. За доставку интернет-товаров предлагали тысячу долларов зарплаты, бесплатный телефон и жилье. Но все это оказались ловушкой.
“Их поставили перед фактом, что вы будете распространять эти спайси, курительные смеси. Он отказался. Сказали, если не будешь выполнять то, что мы будем говорить, если не хочешь исчезнуть без вести в России, то будешь носить”, – рассказывает Валентина.
На первой же встрече его задержали российские правоохранители.
“Суда еще не было, уже второй год они знакомятся с делами. К ним следователи не ходят, наших ребят там 5 человек”, – говорит женщина.
Валентина вместе с другими родителями сегодня на встрече в министерстве юстиции. Здесь говорят, в России за наркоторговлю осуждены более тысячи украинцев. Сейчас Минюст получает сотни писем с просьбой помочь им вернуться домой. Но единственное, что могут сделать – перевести осужденных в России отбывать наказание в Украине.
“Это достаточно сложно, во-первых, есть отказы части. Плюс эта процедура, к сожалению, занимает больше года, те люди, которые пошли в этом году, то в следующем году они могут быть переведены”, – сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
В этом году из трех сотен, которые обратились в минюст, вернуть удалось только 70 мужчин. Масштабный канал вербовки украинцев в наркокурьеры в России украинские правоохранители обнаружили в прошлом году. Потерпевшие – преимущественно мужчины от 20 до 35 лет. Четверых злоумышленников задержали. Завтра их будут судить.
В Министерстве иностранных дел призывают украинцев быть внимательными к объявлениям о работе. Если вам рисуют большие заработки и перспективы, особенно в России, все это может быть обманом. Поэтому внимательно проверяйте информацию и работодателей. Ну а правоохранители призывают вообще не ездить на заработки в Россию.