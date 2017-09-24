Боксер Усик сделал патриотическое заявление об изменении гражданства
24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-05-29 16:51
Боксер Усик сделал патриотическое заявление об изменении гражданства
Украинский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик не собирается менять гражданство.
Знаменитый боксер сделал патриотическое заявление, поставив крест на различных слухах вокруг своей персоны, передает Rus.Media.
“Конкретно ко мне лично никто не подходил, гражданство РФ не предлагали. Как я на это смотрю? Зачем мне куда-то переезжать, если я представляю давно уже Украину, и у меня не было никаких планов менять страну. Поэтому, все – вопрос этот закрыт”, – заявил 30-летний уроженец Симферополя в эфире программы “Политика чемпионов” со Славой Вардой.