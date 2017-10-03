Боксер Хижняк назван лучшим спортсменом месяца в Украине

despravda | 03.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-02 20:30

Боксер Хижняк назван лучшим спортсменом месяца в Украине
В июне на домашнем чемпионате Европы украинец стал обладателем “золота” и также получил звание лучшего боксера европейского первенства.

 

Национальный олимпийский комитет признал боксера Александра Хижняка лучшим спортсменом сентября в Украине, сообщает сайт НОК Украины, передает Rus.Media.

22-летний полтавчанин впервые удостоен высокого признания НОК благодаря удачному выступлению на чемпионате мира, который состоялся в немецком Гамбурге.

В весовой категории до 75 кг боксер не оставил шансов соперникам и завоевал медаль высшей пробы. Кроме этого, Хижняка признали лучшим боксером турнира среди всех весовых категорий.

Примечательно, что в июне на домашнем чемпионате Европы украинец стал обладателем “золота” и также получил звание лучшего боксера европейского первенства.

Заметим, что кроме золотых медалей на взрослом чемпионате мира и Европы, за этот период спортсмен успел выиграть чемпионат Украины U-22 взрослый чемпионат Украины, чемпионат Европы U-22.

Благодаря блестящим выступлениям на международной арене талантливый боксер установил рекорд Украины по количеству титулов, завоеванных за 330 дней.

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