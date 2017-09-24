Бокс. Расписание боев на апрель 2017
2017-04-02 08:59
Бокс. Расписание боев на апрель 2017
Расписание самых интересных боксерских поединков в апреле 2017 года.
Апрель – самый насыщенный месяц для украинских боксеров. Подумайте только, Ломаченко, Усик, Гвоздик проведут свои бои в один вечер бокса (8 апреля). А в конце месяца долгожданное возвращение Владимира Кличко, передает Rus.Media.
Бокс. Расписание боев
Апрель 2017
1 апреля
Рикардо Майорга VS Хаудиэль Сепеда
До 76,2 кг
Манагуа, Чаман Бар, Никарагуа
Антонио Ороско VS Кеандре Гибсон
До 66,7 кг
Лас-Вегас, Космополитен Ресорт, США
Марко Хук VS Майрис Бриедис
До 90,7 кг
Дортмунд, Вестфаленхалле, ГерманияWBC
4 апреля
Еднер Черри VS Омар Дуглас
До 59 кг
Бетлехем, Сэндз Казино Ресорт, США
8 апреля
Лиам Уильямс VS Лиам Смит
До 69,9 кг
Манчестер, Манчестер Арена, ВеликобританияWBO
Василий Ломаченко VS Джейсон Соса
До 59 кг
Оксон Хилл, MGM Нешенел Харбор, СШАWBO
Александр Гвоздик VS Юниески Гонсалес
До 79,4 кг
Оксон Хилл, MGM Нешенел Харбор, США
Александр Усик VS Майкл Хантер
До 90,7 кг
Оксон Хилл, MGM Нешенел Харбор, СШАWBO
22 апреля
Шон Портер VS Андре Берто
До 66,7 кг
Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, США
Жермелл Чарло VS Чарльз Хэтли
До 69,9 кг
Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, СШАWBA
Луис Ортис VS Деррик Росси
Свыше 90,7 кг
Нью-Йорк, Бруклин, Барклис центр, США
Хильберто Рамирес VS Макс Бурсак
До 76,2 кг
WBO
Робин Красничи VS Артур Абрахам
До 76,2 кг
WBO
Томми Лэнгфорд VS Автандил Хурцидзе
До 72,5 кг
Лестер, Лестер Арена, ВеликобританияWBO
Мартин Маррей VS Габриэль Росадо
До 72,5 кг
Ливерпуль, Эчо Арена, Великобритания
28 апреля
Кубрат Пулев VS Кевин Джонсон
Свыше 90,7 кг
София, Арена “Армеец”, БолгарияWBA
29 апреля
Энтони Джошуа VS Владимир Кличко
Свыше 90,7 кг
Лондон, Уэмбли Арена, Великобритания
IBF