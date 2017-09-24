Бокс. Ломаченко, Усик, Гвоздик где смотреть бои
2017-04-03 13:37
Бокс. Ломаченко, Усик, Гвоздик где смотреть бои
В ночь с 8 на 9 апреля три украинские боксеры Ломаченко, Усик и Гвоздик проведут свои бои в США.
Уже в это воскресенье, 9 апреля, любители бокса впервые смогут наблюдать за тройным ударом украинцев в США: в программе “Большой бокс” на телеканале “Интер ” состоится прямая трансляция боксерского шоу с участием Александра Усика, Василия Ломаченко и Александра Гвоздика.
Вечер бокса в США будет транслировать американский телеканал НВО в прямом эфире, передает Rus.Media.
Трансляция 9 апреля
4:00 – онлайн-трансляция на ” Телеграф Спорт “
5:00 – канал “Интер”: Большой бокс. Усик – Хантер. Гвоздик – Гонсалес. Ломаченко – Соса
8 апреля в Оксон-Хилл (США) (9 апреля по киевскому времени) состоятся три поединка с участием украинцев. Василий Ломаченко встретится с Джейсоном Сосой, Александр Усик – с Майклом Хантером, а Александр Гвоздик сразится с Юниески Гонсалесом.
Главный бой вечера . На арене MGM National Harbor чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) проведет бой против американца Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО).
Бои андеркарта. Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет защиту титула в поединке с американцем Майклом Хантером.
Непобежденный претендент на титулы в полутяжелом весе Александр Гвоздик (12-0, 10 КО) проведет поединок против кубинского боксера Юниэски Гонсалеса (18-2, 14 KO).
Промо ролик “Украинское трио”:
Для тех, кто все же решит поспать, “Интер” покажет повтор 9 апреля в 12:00.