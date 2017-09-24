Бой между Флойдом Мэйвезером и Конаром Макгрегором просто постановочное шоу
2017-08-26 21:14
Бой между Флойдом Мэйвезером и Конаром Макгрегором просто постановочное шоу
Ломаченко разоблачил «измену» боксерского поединка Мейвезер – Макгрегор.
Украинский чемпион Василий Ломаченко назвал имя возможного победителя боя между Флойдом Мэйвезером и Конаром Макгрегором, передает Rus.Media.
Боксер считает, что победу одержит Мейвезер.
«По поводу результата, тут конечно я ставлю на человека, который всю жизнь занимался боксом», — отметил Ломаченко.
При этом украинский спортсмен добавил, что весь этот бой просто постановочное шоу.
«Это шоу, это нельзя назвать спортивным событием. Для меня это цирковое шоу, спектакль. На него интересно пойти и если бы я был там, то пошел бы сто процентов. Интересно посмотреть. Конечно же, я думаю, что у них там договор какой-то между собой, мне так кажется. Вот интересно на этот сценарий просто посмотреть», — отметил украинец.