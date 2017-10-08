Бойцы АТО взяли под контроль взлетную полосу и руины ДАПа (видео)
2017-10-08 18:14
Бойцы АТО взяли под контроль взлетную полосу и руины ДАПа (видео)
В зоне АТО на Донбассе украинские военные взяли под полный контроль взлетную полосу и окрестности донецкого аэропорта.
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Украинский язык на этой стороне раздается везде, передает Rus.Media.
Они также установили украинский флаг в нескольких метрах от разрушенного терминала.
“Украинский язык на этой стороне звучит повсюду – в командах, приказах и разговоре. И это очень раздражает боевиков, стоящих за каких-то несколько сотен метров”.
На позиции знают, когда открывать огонь и куда стрелять. Под огневым контролем военных – руины дапа. Бойцы даже изучили карту окрестностей Куйбышевского района оккупированного города на тот случай, когда будет команда наступать