Бойцам АТО выплатят премии ко Дню защитника – Порошенко
2017-10-14 18:32
Бойцам АТО выплатят премии ко Дню защитника – Порошенко
Бойцам АТО выплатят премии ко Дню защитника – Порошенко.
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Всех военных, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции, выплатят премии, передает Rus.Media. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Житомирской области, где вручил военнослужащим государственные награды.
“Я отдал приказ министру обороны Полтораку Степану Тимофеевичу ко Дню защитника Отечества в дополнение к стандартному обеспечения выплатить праздничные премии военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи на востоке Украины”, – сказал Порошенко.
Военные на первой линии должны получить не менее 3 тысяч гривен, на второй и третий – не меньше тысячи. Президент подчеркнул, что ожидает выполнения приказа уже в октябре.
Кроме того, до конца года украинская армия получит еще более тысячи единиц военной техники, в придачу до 1,3 тысячи, которые уже были получены в этом году.