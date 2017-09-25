Боевики массово стягивают технику к луганску – ОБСЕ
2017-09-25 11:15
Боевики массово стягивают технику к луганску – ОБСЕ
Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» подтянули огромное количество техники для ведения боевых действий на расстояние всего 28…
Боевики самопровозглашенной «Луганской народной республики» подтянули огромное количество техники для ведения боевых действий на расстояние всего 28 километров от временно оккупированного Луганска, о чем сообщили в отчете миссии ОБСЕ,передает Rus.Media.
Как информирует replyua.net , беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал военную технику террористов самопровозглашенной «ЛНВ». По сообщению представителей спецмиссии, место дислокации военной техники боевиков определено как поселок Мирное, что в Луганской области. В частности, беспилотник мониторинговой миссии отразило такие виды вооружений в количестве шести грузовых транспортных средств, на каждом из которых установлена зенитка, боевые машины пехоты (56 единиц), шесть пушек против танков, девять минометов, семь самоходных гаубиц, шесть буксируемых гаубиц, а также три десятка танков.
Согласно оценкам наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, вблизи села Долгое, что в двух десятках километров от Луганска, террористы возводят огневые точки. Как известно, ранее Юрий Бутусов обнародовал информацию, что террористы «ДНР» вблизи с Донецком также укрепляют свои позиции.